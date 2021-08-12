الصين تغلق جزئياً أحد أكبر موانئ العالم.. السبب لا يصدق

أغلقت الصين جزءاً من أحد أكبر موانئ العالم بسبب وباء كوفيد، في وقت تلقي الاضطرابات في النقل اللوجستي بثقلها كثيراً على سلاسل الإمداد.

وقررت السلطات الصينية، الأربعاء، وقف النشاط فوراً وأُغلاق المنطقة" المعنية في المرفأ (الميناء)، بعد اكتشاف إصابة بكوفيد-19 في صفوف الموظفين.

ويقع ميناء "نينغبو تشوشان"، على بعد 250 كيلومتراً جنوب شنغهاي، وهو أحد الموانئ الصينية الرئيسية للشحن.

والعام الماضي، عبرت بضائع يصل وزنها إلى 1.2 مليار طن من هذا المرفأ، وهو الثالث في العالم من حيث الشحن، حسب وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول عن تشغيل محطة "ميشان" في المرفأ، جيانغ ييبينغ، إنه منذ الأربعاء الماضي، بعد اكتشاف إصابة بكوفيد-19 في صفوف الموظفين، "أوقف النشاط فوراً وأُغلقت المنطقة" المعنية في المرفأ.

ومحطة "ميشان" التي شُيّدت حديثاً، لديها قدرة استيعابية تصل إلى 10 ملايين حاوية، بحسب الصحافة الصينية.

ولم تحدّد بعد السلطات كيف تمكنت إصابة بكوفيد من الوصول إلى صفوف الموظفين في المرفأ، إذ إنهم مبدئياً ملقحين، ويخضعون لفحوص بشكل منتظم.

لكن السلطات، وُضعت قرابة ألفين منهم في العزل احترازياً.

وقد يفاقم إغلاق محطة في ميناء "نينغبو تشوشان"، وضع النقل البحري الذي يخضع لضغوط على المستوى العالمي بسبب القيود الصحية، وإعادة تشغيل العجلة الاقتصادية ما أدى إلى زيادة الطلب على السلع.

وفي مايو/أيار الماضي، تسبب إغلاق مؤقت لمرفأ "يانتيان" الصيني (جنوب) بسبب فيروس كورونا بتأخير تسليم البضائع لأسابيع.

وسيطرت الصين بشكل كبير على وباء "كوفيد-19"، منذ ربيع عام 2020، إلا أنها تواجه منذ الشهر الماضي ارتفاعاً في عدد الإصابات على أراضيها.

وسجّلت الخميس، 81 إصابة جديدة بينها 38 محلية.

وبالطبع لا يزال هذا العدد منخفضاً جداً مقارنة بالأعداد المسجّلة في دول أخرى، لكن البؤرة الحالية هي الأكبر من حيث المدى الجغرافي، من بين تلك المرصودة في الأشهر الأخيرة في الصين.