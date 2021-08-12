أمريكا ترسل قوات إضافية لكابول لإجلاء العاملين بسفارتها

تستعد الولايات المتحدة لإرسال قوات إضافية إلى مطار كابول لتأمين إجلاء قسم من موظفي سفارتها في أفغانستان التي سيتقلص عددها في ظل تقدم حركة طالبان.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس النقاب عن أن واشنطن ستسرع في إجلاء المترجمين والمساعدين الأفغان الآخرين للجيش في ضوء احتمال تعرضهم لخطر الانتقام إذا ما استولت طالبان على السلطة.



أضاف "نريد تقليص وجودنا المدني في كابول في ضوء تطور الوضع الأمني".

وقال عن جو بايدن الذي أمر بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد قرابة 20 عاما "هذا الرئيس يعطي الأولوية قبل كل شيء لسلامة وأمن الأمريكيين الذين يخدمون في الخارج".

وأشار برايس إلى أن السفارة ستبقى مفتوحة في موقعها الحالي و"ستواصل القيام بمهمات أساسية"، من دون أن ينفي التقارير التي تفيد بإمكان نقلها إلى مطار حامد كرزاي الدولي.

وتابع أن الولايات المتحدة ستبدأ تنظيم رحلات يومية لإجلاء مترجمين أفغان وغيرهم من الأشخاص الذين ساعدوا الجيش الأمريكي ويخشون على حياتهم بسبب تقدم طالبان.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إلى أن القوات الإضافية ستصل إلى كابول خلال 24 أو 48 ساعة لحماية الموظفين الأمريكيين.

وأضافت أن العدد الإجمالي للقوات الإضافية المؤقتة في أفغانستان سيكون في حدود 3000 جندي.