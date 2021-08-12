عاهل المغرب يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حرائق الغابات

بعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس برقية تعزية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في ضحايا الحرائق التي اجتاحت غابات بعض الولايات شمال الجزائر.
وجاء في هذه البرقية " تلقيت ببالغ التأثر وعميق الأسى نبأ الحرائق المهولة التي اجتاحت غابات بعض الولايات شمال الجزائر، مخلفة العديد من الضحايا".
وأعرب الملك بهذه المناسبة الأليمة، للأسر المكلومة وللشعب الجزائري، "عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، مؤكدا تضامننا المطلق مع الجزائر في هذا الظرف العصيب".
وأضاف العاهل المغربي: "وإذ أشاطركم والأسر المكلومة مشاعر الحزن، لأسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، ويجنبكم وشعبكم الشقيق كل مكروه".
وأصدر العاهل المغربي في وقت سابق توجيهاته لوزيري الداخلية والخارجية، بوضع طائرتين متخصصتين في إخماد الحرائق رهن إشارة الجارة الشمالية لمساعدتها في التغلب على الحرائق.
ودعا العاهل المغربي الشهر الماضي، الرئيس الجزائري إلى العمل سويا على تعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح الحدود البرية المغلقة منذ سنوات.
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