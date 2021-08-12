اتفاق مغربي إسرائيلي على رفع التمثيل الدبلوماسي خلال شهرين

اتفق وزير الخارجية الإسرائيلي، مع نظيره المغربي على رفع درجة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى تبادل فتح سفارتين خلال شهرين.

وقال يائير لابيد خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه اتفق مع نظيره المغربي ناصر بوريطة على رفع درجة التمثيل الدبلوماسي إلى تبادل افتتاح سفارتين في تل أبيب والرباط خلال شهرين، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.



وأضاف لابيد في مؤتمر صحفي "سنقوم بتطوير مكتبي الاتصال إلى سفارتين".

وفي تصريحات مماثلة للصحفيين الإسرائيليين الذين رافقوه في زيارته للمغرب التي بدأت الأربعاء، نُقل عن لابيد قوله إنه اتفق مع نظيره المغربي ناصر بوريطة على أن السفارتين ستُفتتحان في غضون شهرين.

ويأتي ذلك بعد ساعات من افتتح لابيد رسميا مكتب اتصال في العاصمة المغربية الرباط.

وكان لابيد، والوفد المرافق له، وصل الأربعاء إلى الرباط في زيارة وصفت بالتاريخية، هي الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ عام 2003.

وتعد الزيارة للمغرب هي الأولى منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول، حين وقع المغرب وإسرائيل، تحت إشراف أمريكي، اتفاقاً يستأنف البلدان بموجبه العلاقات الدبلوماسية.

ومما جاء في مقتضيات الاتفاق، فتح مكتبي اتصال في البلدين، بالإضافة إلى ربطهما بخطوط جوية مباشرة.

والتقى لابيد مع نظيره المغربي بوريطة، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات لتعميق التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

كما التقى مسؤولون إسرائيليون مع نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي المغربية، ومسؤولين بوزارة الصحة للتباحث بشأن مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".