أسعار الذهب اليوم الخميس 12 أغسطس 2021 في الجزائر

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر، خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24، في الجزائر، خلال تعاملات الخميس، إلى نحو 7606 دينارا ( 56.23 دولار)، مقابل نحو 7599 دينارا ( 56.13 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، في الجزائر "الأكثر تداولا بالأسواق"، خلال تعاملات الخميس، إلى مستوى 6656 دينارا (49.20 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18، في الجزائر، الخميس، إلى مستوى 5705 دينارا (42.17 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 4437 دينارا (32.80 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12، سجل نحو 3803 دينارا ( 28.11 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، الخميس، إلى نحو 236.559 ألف دينار ( 1749 دولارا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، خلال تعاملات الخميس، إلى مستوى 53.246 ألف دينار (393.59 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وارتفعت أسعار الذهب عالميا في تعاملات الخميس، إذ انحسرت المخاوف بشأن تقليص مبكر للدعم الاقتصادي بعد أن كشفت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اعتراه الفتور في يوليو تموز مما دفع الدولار للانخفاض.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1753.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية منذ السادس من أيار/مايو أمس الأربعاء.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1756.30 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء، أن زيادات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تباطأت في يوليو/تموز، بيد أنها ظلت عند أعلى مستوى في 13 عاما على أساس سنوي.

في غضون ذلك، يبحث عدد آخذ في النمو من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، كيف، ومتى يجب عليهم البدء في تقليص المشتريات الهائلة للأصول في حقبة الجائحة.

وبينما يُعتبر تعافي سوق العمل معيارا مهما لمجلس الاحتياطي لكي يقلص برنامجه لشراء الأصول ويرفع أسعار الفائدة، فإنه يرى أن الضغوط التضخمية الحالية مؤقتة.





ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، لكن المعدن الأصفر شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار.

في الوقت ذاته، تماسك مؤشر الدولار دون أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر الذي بلغه أمس الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 23.41 دولار للأوقية، فيما نزل البلاتين 0.4% إلى 1013.23 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2639.56 دولار.