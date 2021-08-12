الولايات المتحدة تدعو مواطنيها لمغادرة أفغانستان فورا

دعت السفارة الأمريكية في العاصمة كابول، الخميس، مواطني الولايات المتحدة لمغادرة الأراضي الأفغانية على الفور.

وقالت السفارة في إشعار نشرته على موقعها الالكتروني، إن الولايات المتحدة حثت اليوم الخميس رعاياها على مغادرة أفغانستان على الفور، باستخدام خيارات الرحلات الجوية المتاحة، وسط زحف طالبان المتسارع في أنحاء البلاد.

وأشارت السفارة الأمريكية لدى أفغانستان عبر تويتر: "تلقينا تقارير إضافية عن إعدام طالبان جنودًا أفغان خلال استسلامهم"، وتابعت: "ما تقوم به طالبان مقلق وقد يشكل جرائم حرب".

واستولى مقاتلو حركة طالبان على مدينة غزنة الاستراتيجية اليوم وأصبحوا على بعد 150 كيلومترا فقط من العاصمة كابول.

ومنذ بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان في أوائل مايو/أيار الماضي، ساء الوضع الأمني، حيث تتزايد سيطرة حركة طالبان على البلاد.



سيطرت طالبان على المقر الرئيسي للشرطة في هرات، ثالث كبرى المدن في أفغانستان، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس كان في المكان.

وأضاف أنه لم تحدث مقاومة، فيما كتب ناطق باسم طالبان على "تويتر": فر العدو... سقطت عشرات الآليات العسكرية والأسلحة والذخيرة في أيدينا.

من ناحية أخرى، حثت ألمانيا مواطنيها اليوم الخميس على مغادرة أفغانستان جوا بأسرع ما يمكن بسبب تدهور الوضع الأمني هناك.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية على موقعها الالكتروني: "نحث المواطنين الألمان على الأراضي (الأفغانية) على انتهاز الفرصة ومغادرة البلاد على متن رحلات جوية مقررة بأسرع ما يمكن".



كانت وزيرة الدفاع الألمانية قد رفضت يوم الاثنين دعوات لإعادة جنود بلادها لأفغانستان بعد أن تمكن مسلحو حركة طالبان من السيطرة على مدينة قندوز حيث تتمركز القوات الألمانية منذ عقد.

