العراق وكردستان.. تشكيل قوات أمنية مشتركة بالمناطق الفاصلة

أعلنت اللجنة العسكرية العليا للتنسيق بين الحكومة الاتحادية ببغداد وحكومة كردستان التوصل لاتفاق على تشكيل قوات أمنية في المناطق الفاصلة.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، إن "وفدا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري وصل إلى مطار أربيل للمشاركة في الاجتماع للتنسيق والعمل العسكري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".



وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بمراكز التنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والجيش في ديالى وكركوك ومخمور ونينوى، وتفعيلها".

وتابع أن "مراكز التنسيق التي تشكلت بين الطرفين عددها ٦، وتضم ضباط الجيش والبيشمركة، اثنان منها رئيسيان الأول ببغداد والثاني بأربيل، وأربع بمدن ديالى والكسك".

وأشار ياور إلى أنه "تم الاتفاق على هيكلة تشكيل الألوية التي كان متفقا على تشكيلها سابقا، وموقع عملها سيكون في مناطق الفراغات بين خط انتشار قوات البيشمركة وخط انتشار القوات الاتحادية"، مؤكدا أنه "سيتم تأمين ميزانية لهذه الألوية من ناحية الرواتب والمستلزمات والآليات والأسلحة، وسيكون ارتباطها مباشرة بوزارة الدفاع والعمليات المشتركة".

وتابع "سيتم إصدار أمر حول تسليح وتجهيز وميزانية هذه الألوية ضمن تخصيصات تخصصها الحكومة الاتحادية، وارتباطها من جميع النواحي بقيادة العمليات المشتركة إداريا وقيادة".