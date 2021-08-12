انتشار واسع للجيش شرقي العراق لتأمين طقوس دينية

بدأ الجيش العراقي، اليوم الخميس، عملية أمنية واسعة لتأمين مراسم زيارة دينية ومواكب حسينية في أبرز مناطق محافظة ديالى شرقي البلاد.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، إن الجيش العراقي شرع بعملية أمنية، من محورين لتفتيش وتأمين زوار الشيخ بابا شمال ناحية جلولاء ونهر الوند بضفتيه الشمالية والجنوبية، في ديالي.
وأوضحت الخلية أن العملية تهدف لتأمين المواكب الحسينية في قضاء خانقين والمناطق المحيطة به في ديالى شرقي البلاد، من أي تحرك أو نشاط للإرهابيين.
وتشهد مناطق متفرقة من شرق ووسط وجنوب البلاد وكذلك العاصمة بغداد، إقامة مواكب حسينية منذ اليوم الأول لمحرم الشهر الأول من التقويم الهجري.
وفقد "داعش" السيطرة على المناطق التي كان يوجد فيها حتى نهاية عام 2017، لكن تقوم خلاياه السرية بشن هجمات غالبا ما تكون خلال الليل، ضد قوات الأمن في مناطق نائية، فيما نجح بتنفيذ تفجير انتحاري في العاصمة بغداد في يوليو/تموز راح ضحيته 30 مدنياً.
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