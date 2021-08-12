الرئيس الإسرائيلي يدعو العاهل المغربي للقاء قريبا

وجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الخميس، دعوة للعاهل المغربي الملك محمد السادس للقاء قريبا.

وسلم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الذي يزور المغرب حاليا، رسالة الرئيس الإسرائيلي إلى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية: "جلالة الملك، نيابة عن شعب ودولة إسرائيل، يشرفني أن أقدم لكم التهاني بمناسبة عيد العرش".

وأضاف: "اسمحوا لي أن أعرب عن خالص تقديري لقرار الملك بإقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية كاملة بين المغرب وإسرائيل".

وتابع: "نحن ملتزمون بتعميق قوة علاقاتنا ونأمل أن تتوسع وتزدهر بمرور الوقت".

واستطرد: "تشترك دولتانا في علاقة طويلة وتاريخية، وأنا أقدر التزام العائلة المالكة بضمان سلامة وأمن اليهود في بلدك على مر السنين".

وأشار إلى أن "هذا الالتزام متعدد الأجيال، والذي بدأ مع أسلافك، هو رمز عزيز على التضامن".

وأعرب الرئيس الإسرائيلي عن تقديره لـ"التعاون الواسع والناجح بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل في العديد من المجالات بما في ذلك الدبلوماسية والأمن والشؤون الاقتصادية والثقافة والسياحة والطب والزراعة".

وقال هرتسوغ: "نأمل في مواصلة الجهود لتعزيز وتوسيع هذا التعاون خلال السنوات القادمة بما يعود بالفائدة على بلدينا".

وأضاف: "يجب أن أؤكد أيضًا على المساهمة الرائعة للجالية اليهودية المتميزة في المغرب ليهود العالم وإسرائيل".

وتابع الرئيس الإسرائيلي: "جلالة الملك، أرحب بفرصة مقابلتك في المستقبل القريب".