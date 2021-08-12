إسرائيل تفتتح رسميا مكتب اتصال في العاصمة المغربية الرباط

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الخميس، يرافقه محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المغربي، رسميا مكتب اتصال في العاصمة المغربية الرباط.

وكان لابيد، والوفد المرافق له، وصل الأربعاء الماضي، إلى الرباط في زيارة وصفت بالتاريخية، هي الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ عام 2003.

وتعد الزيارة للمغرب هي الأولى منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول، حينام وقع المغرب وإسرائيل، تحت إشراف أمريكي، اتفاقاً يستأنف البلدان بموجبه العلاقات الدبلوماسية.





ومما جاء في مقتضيات الاتفاق، فتح مكتبي اتصال في البلدين، بالإضافة إلى ربطهما بخطوط جوية مباشرة.



والأربعاء، التقى لابيد نظيره المغربي ناصر بوريطة، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات لتعميق التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.



كما التقى مسؤولون إسرائيليون مع نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي المغربية، ومسؤولين بوزارة الصحة للتباحث بشأن مواجهة تداعيات فيروس “كورونا”.





وفي أعقاب افتتاح السفارة يتضمن برنامج الزيارة إقامة الصلاة الخميس المقبل في أحد معابد مدينة الدار البيضاء، ثم يختتم الوفد الإسرائيلي زيارته بمؤتمر صحفي في أحد فنادق العاصمة الاقتصادية.

وكانت آخر زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى المملكة المغربية، قبل 18 عاماً، وهي الزيارة التي قام بها وزير الخارجية آنذاك سليفان شالوم في عام 2003.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها مسؤول إسرائيلي رفيع إلى المغرب، وذلك بعد زيارة مئير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي المنتهية ولايته، إلى المملكة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، رفقة وفد رفيع لتوقيع الاتفاق الثلاثي، والذي بموجبه استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية.