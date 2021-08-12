سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 12 أغسطس 2021

استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021، في شركات الصرافة المصرية.

والخميس، عطلة رسمية بالبنوك المصرية، والمصالح الحكومية، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، وفق قرار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري.

سعر اليورو في مصر

وظل متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو نحو 18.33 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لليورو في مصر عند نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي.

فيما جاء أقل سعر لليورو في مصر عند نحو 18.27 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين) نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

وقفزت احتياطات النقد الأجنبي في مصر للشهر الـ14 على التوالي، لتواصل صعودها منذ يونيو/حزيران 2020.

وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز، مقابل 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، بارتفاع قدره 25 مليون دولار.

وفي يونيو/حزيران 2020 هبط الاحتياطي النقدي لمصر إلى 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

استقرار البنوك المصرية

وفي وقت سابق، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المصري، من سلبية إلى مستقرة، مما يعكس النظرة المستقبلية المستقرة لبيئة التشغيل بالقطاع المصرفي المصري.

وقالت "فيتش"، إن التحسن في بيئة التشغيل، وتحسن السيولة بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية، خففا الضغوط على التقييمات الائتمانية.





وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة، فإن تحسن السيولة بالعملات الأجنبية،أسهم في استعادة ثقة المستثمرين.

وتابعت الوكالة، أن أهم عوامل تحسن السيولة كان زيادة حيازات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار في نهاية مايو/أيار الماضي، مقارنة بـ 10 مليارات دولار في نهاية يونيو 2020.

كما تتوقع "فيتش" تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 6% في العام المالي 2022/2023، من 3% في السنة المالية 2021/2022.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري إلى نحو 21.65 جنيه للشراء، و21.79 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.69 جنيه للشراء، و21.83 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في مصر ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر، إلى نحو 51.92 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.94 جنيه للشراء، و 2.40 جنيه للبيع، أمس.