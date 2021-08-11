وكالة: الصين تعتزم منع أغاني الكاريوكي لحفظ أمنها القومي

أعلنت الصين أنها ستمنع المواقع التي تستقطب محبي غناء الكاريوكي، من تقديم أغنيات يُنظر إليها على أنها "تمس بالأمن القومي".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن نوادي الكاريوكي تشكل مجمعات حقيقية في الصين إذ تضم غرفا خاصة مجهزة بأرائك مريحة ومنصات تعمل على اللمس وشاشات عملاقة تتيح للرواد أن يغنوا مع أصدقاء لهم ما يختارون من بين عشرات آلاف الأغنيات.



وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة الصينية في مذكرة أصدرتها مؤخرا، إعداد قائمة سوداء من الأغاني "ذات المحتوى غير القانوني" اعتبارا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

وسيُحظر أداء الأغنيات التي تتهمها بكين بالمساس بالأمن القومي والوحدة أو التحريض على الكراهية العنصرية أو الترويج للمجموعات المحظورة ولألعاب الجريمة.

وتزيل الصين بانتظام من مواقع البث التدفقي الأعمال الموسيقية التي تعتبرها غير ملائمة.

ولم توضح الوزارة كيف يمكن لأغنية أن تهدد الأمن القومي، ولا محتوى القائمة السوداء المستقبلية.