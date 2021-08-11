الحل السياسي وانتهاكات الحوثي.. مباحثات سعودية يمنية في الرياض

التقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك، في الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض الروابط الأخوية العميقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها بكافة المجالات.



كما استعرض الجانبان مجهودات ومبادرات المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.

ووفق "واس"، تطرق الجانبان أيضا إلى جهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وإيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق والتي تعطل بدورها كافة الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.

واستعرض الجانبان أيضاً برامج الدعم الإنساني والتنموي التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.