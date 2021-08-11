موسكو وواشنطن يناقشان تطورات "الحوار الاستراتيجي"

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الوزير سيرجي شويجو ونظيره الأمريكي لويد أوستن بحثا هاتفيا مشاورات الاستقرار الاستراتيجي.
ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل بشأن المحادثات.
وكان مسؤولون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة وروسيا استأنفوا في أواخر يوليو/تموز، المحادثات الثنائية بشأن تخفيف التوتر بين أكبر قوتين نوويتين في العالم واتفقوا على الاجتماع مرة أخرى في سبتمبر/أيلول بعد مشاورات غير رسمية.
ويأتي الاجتماع وسط توتّرات على جبهات عدّة بين البلدين. وتوعّدت الولايات المتحدة موسكو باتّخاذ إجراءات إذا لم تضع حدّاً لموجة الهجمات الإلكترونيّة التي يُشنّ عدد كبير منها انطلاقاً من الأراضي الروسيّة بحسب ما تؤكّد السلطات الأمريكيّة.
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