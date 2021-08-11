قفزا من الطابق الرابع خوفا من الشرطة.. انتحار شخصين في ميانمار

لقي شخصان حتفهما وأصيب 3 بجروح بعدما قفزوا من الطابق الرابع في مبنى في عاصمة ميانمار التجارية هربا من عملية مداهمة نفّذتها قوات الأمن.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ انقلاب الجيش في فبراير/ شباط حيث قتل أكثر من 900 شخص وتم توقيف أكثر من 7000 في حملة أمنية دامية، وفق مرصد محلي.



وأفادت مجموعات حقوقية والأمم المتحدة أن مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب اختفوا فيما يواجه المحتجون احتمال تعرّضهم لتوقيف تعسفي وتعذيب.

واعتقلت قوات الأمن رجلين وامرأة خلال عملية دهم استهدفت مبنى في منطقة بوتاداونج في رانجون، الثلاثاء، وفق قناة "ترو نيوز" المدعومة من المجموعة العسكرية الحاكمة.

وأضافت أن أربعة رجال آخرين وامرأة "قفزوا من نافذة في الطابق الرابع لتجنّب توقيفهم"، مشيرة إلى وفاة المرأة وأحد الرجال نتيجة جروحهما.

ونقل الرجال الجرحى الثلاثة إلى مستشفى يديره الجيش، بحسب "ترو نيوز"، التي ذكرت أن عناصر الأمن عثروا خلال عملية الدهم على "مواد تستخدم للقيام بتفجيرات".

واندلعت مواجهات في أنحاء ميانمار منذ الانقلاب إذ شكّل السكان "قوات دفاع" لمواجهة الجيش.

تركّزت الاشتباكات في معظمها في المناطق الريفية رغم أن عنصرين في الجيش على الأقل وأربعة محتجين قتلوا في تبادل لإطلاق النار في ماندالاي، ثاني مدن البلاد، في يونيو/حزيران.

كما تم استهداف مكاتب حكومية ومنظمات تعد مقرّبة من المجموعة العسكرية في المدن.

وانفجرت قنبلة في مكتب "رابطة الشبان البوذيين" في رانجون الثلاثاء، وفق ما أفادت المنظمة على صفحتها في فيسبوك، فيما لم يسجّل سقوط أي ضحايا.