استقالة عضو بارز بحركة النهضة الإخوانية في تونس

أعلن رضوان المصمودي، القيادي في حركة النهضة بتونس، الأربعاء، استقالته من المكتب السياسي للحركة الإخوانية.

وكتب المصمودي في تدوينه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه "سيتفرّغ للدفاع عن الديمقراطيّة بعيدًا عن الصراعات والضوابط الحزبيّة والتجاذبات السياسيّة".

وفي وقت سابق، طالب أعضاء مجلس الشورى بحركة النهضة الإخوانية رئيس المجلس عبدالكريم الهاروني بالاستقالة وحملوه مسؤولية بعض الأخطاء السياسية.

يأتي هذا على خلفية الزلزال الذي يعصف بالبيت الداخلي لإخوان تونس عقب قرارات الرئيس قيس سعيد، قبل أكثر من أسبوع، بتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأبرزت الاستقالات والانقسامات، الخلافات العميقة التي تشوب التنظيم الخاضع لأوامر زعيمه راشد الغنوشي، والخوف الذي يدب في نفوس قيادات الإخوان.

وكانت استقالة المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة خليل البرعومي قبل أيام، فاتحة لزلزال سياسي قوي يضرب أركان إمبراطورية الشر الإخوانية.

وعلى وقع الغضب الشعبي من حكم الإخوان والتشتت السياسي الذي تعيشه النهضة حاليا، قدم عدد من قيادات الحركة استقالاتهم، أبرزهم محمد النوري عضو مجلس شورى الحركة، السبت الماضي.