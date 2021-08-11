مناورة أمريكية جديدة لتسلم مؤسس ويكيليكس من بريطانيا

وسع قاض في لندن، الأربعاء، نطاق طعن قدمته الولايات المتحدة على منع تسليم بريطانيا مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.
وكان قاض حكم في يناير/كانون الثاني بعدم تسليم أسانج للولايات المتحدة كي يواجه اتهامات جنائية منها انتهاك قانون التجسس.
وقال وقتها إن مشكلاته النفسية والعقلية تعني أنه سيكون معرضا لخطر الإقدام على الانتحار.
وهناك 18 اتهاما جنائيا في انتظار أسانج في الولايات المتحدة تتعلق بخرق قانون التجسس والتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر حكومية.
وحصلت الولايات المتحدة على إذن بالفعل للتقدم بطعن على الحكم الصادر في يناير كانون الثاني على ثلاثة أسس، لكنها طلبت الأربعاء توسيع نطاق الطعن لتشمل إعادة تقييم لأدلة الخبراء المستخدمة في تقدير خطر إقدام أسانج على الانتحار.
وقدر محامون من الجانبين أن جلسة الاستئناف يجب أن تُحدد بين يومي 27 و28 أكتوبر/تشرين الأول.
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