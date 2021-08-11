سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 في العراق

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مساء اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، والمحافظات.

وسجل متوسط سعر الدولار، في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة العراقية بغداد، نحو 1472.50 دينارا للشراء، و 1482.50 دينار للبيع.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

التضخم

وقالت وزارة التخطيط العراقية، الأحد، إن مؤشر التضخم الشهري خلال يونيو/حزيران الماضي ارتفع بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر الذي سبقه.

كما ارتفع مؤشر التضخم السنوي بنسبة 6.5% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020.

وقالت الوزارة إن "التضخم جاء نتيجة ارتفاع أسعار السكن بنسبة 2.1%، وارتفاع أجور اشتراك المولدات بأغلب محافظات العراق بنسبة 15.9%، وأسعار الوقود بنسبة 0.6% وأسعار الإيجارات بنسبة 0.2%".

وقالت وسائل إعلام محلية، إن قسم المطاعم والفنادق سجل ارتفاعا قدره 1.5%، فيما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بمقدار 1%، أما قسم السلع والخدمات المتنوعة فسجل ارتفاعا بنسبة 0.8%.

أسعار الدولار في العراق

واستقر متوسط سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح بالعاصمة بغداد، في تعاملات الأربعاء، إلى نحو 1478.50 دينارا، بينما سجل في بورصة الحارثية نحو 1478.75 دينارا، وهي نفس أسعار الأمس.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار، في بورصة أربيل، إلى نحو 1479 دينارا، كما ارتفع في بورصة السليمانية، إلى نحو 1481 دينارا.

فيما تراجع متوسط سعر صرف الدولار في بورصة البصرة، إلى نحو 1479.50 دينارا، بينما ارتفع في بورصة الموصل، إلى نحو 1481 دينارا.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات الأربعاء، إلى نحو 1722 دينارا للشراء، و 1726.67 دينار للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي، إلى نحو 2035.77 دينارا للشراء، و 2037.55 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، فى تعاملات الأربعاء، إلى نحو 390.84 دينار للشراء، و 391.28 دينار للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 399.28 دينار للشراء، و399.30 دينار للبيع.

فيما قفز سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4866.13 دينار للشراء، و 4880.98 دينار للبيع.