واشنطن تشيد بزيارة لابيد إلى الرباط: فرصة تاريخية للسلام

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، بالزيارة التاريخية التي يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المملكة المغربية.

.وقالت السفارة الأمريكية في المغرب، خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن تعزيز هذه العلاقات سيخلق فرصًا جديدة لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة.

وعبرت عن تهانيها الحارة للمغرب وإسرائيل، واصفة إياهما بـ"حليفيها المقربين".

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يقوم بزيارة إلى المملكة المغربية، في خطوة رئيسية للمضي قدماً بهذه الروابط المهمة.

كما أعادت الخارجية الأمريكية، نشر تغريدة سابقة لوزارة الخارجية المغربية، تتحدث عن استقبال ناصر بوريطة لنظيره الإسرائيلي يائيل لابيد. لفتت إلى أن العلاقات المغربية الإسرائيلية بمنافع محضة لكلا البلدين.

وأوضحت أن من بين مناحي هذه المنافع، توجد الرحلات الجوية التجارية المباشرة ، التعاون الاقتصادي ، و فتح مكاتب الاتصال.

واليم الأربعاء أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد زيارة للمملكة المغربية، بأجندة حافلة، تتضمن توقيع اتفاقيات ثنائية وفتح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط

وكانت آخر زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى المملكة المغربية، قبل 18 عاماً، وهي التي قام بها وزير الخارجية آنذاك سليفان شالوم في عام 2003.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها مسؤول إسرائيلي رفيع إلى المغرب، وذلك بعد زيارة مئير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي المنتهية ولايته، إلى المملكة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، رفقة وفد رفيع لتوقيع الاتفاق الثلاثي، والذي بموجبه استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية.

ووقعت المملكة المغربية ودولة إسرائيل، ثلاث اتفاقيات ثنائية، تهم التبادل الثقافي والتعاون السياسي، وأيضاً التعاون السياحي.

وإلى جانب لقاء وزيري خارجية المغرب وإسرائيل، يُنتظر أن يلتقي مسؤولون إسرائيليون مع نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي المغربية، ومسؤولين بوزارة الصحة للتباحث بشأن مواجهة تداعيات فيروس “كورونا”.

وفي اليوم الثاني من الزيارة، سيفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.

كما يتضمن برنامج الزيارة إقامة الصلاة يوم الخميس المقبل في أحد معابد مدينة الدار البيضاء، ثم يختتم الوفد الإسرائيلي زيارته بمؤتمر صحفي في أحد فنادق العاصمة الاقتصادية.