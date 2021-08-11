"قاتل" و"عدو للقاحات".. من هو مرشح رئيس إيران لوزارة الصحة؟

رشح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بهرام عين اللهي، لشغل منصب وزير الصحة في حكومة رغم العديد من الاتهامات التي تلاحقه.

وكشفت تقارير لوسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، عن أن بهرام عين اللهي يعد أحد الرافضين لدخول اللقاحات الأجنبية المضادة لفيروس كورونا المستجد.



وذكر تقرير لموقع "در تي في" الإيراني المعارض، أن "المرشح لتولي وزارة الصحة والشؤون الطبية بهرام عين اللهي، هو أحد الموقعين على خطاب مفتوح من مجموعة من الأطباء يطالبون بمنع استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية إلى إيران".



ووصف إيرانيون في تغريدات عبر شبكة الإنترنت، المرشح لوزارة الصحة الإيرانية بـ"القاتل"، في إشارة إلى منعه استيراد اللقاحات.



وكان المرشد علي خامنئي قرر في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، منع حكومة حسن روحاني من استيراد اللقاحات الأجنبية من الولايات المتحدة وبريطانيا وحتى فرنسا بذريعة عدم كفاءة تلك اللقاحات، داعيا إلى العمل على تصنيع لقاحات محلية لمواجهة فيروس كورونا.



ويبلغ بهرام عين اللهي من العمر 63 عاماً وهو من أهالي مدينة "سراب"، وهي ثاني أكبر مدينة في مقاطعة أذربيجان الشرقية، وتولى عدة مسؤوليات من بينها نائب وزير للشؤون التعليمية في وزارة الصحة، وأمين سر مجلس التعليم الطبي.



ويعد بهرام عين اللهي إلى جانب المرشح لوزارة الداخلية العميد أحمد وحيدي، من أكبر الشخصيات عمراً في الحكومة الجديدة المقترحة التي تنتظر مصادقة البرلمان لبدء عملها رسميا.

وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إنه "استنادا إلى التشكيلة الوزارية المقدمة من الرئيس ابراهيم رئيسي إلى البرلمان اليوم، فإن متوسط عمر الوزراء المرشحين يبلغ 52 عاماً بينما متوسط عمر الوزراء في حقبة الرئيس السابق حسن روحاني في الدورتين بلغ 58 عاماً".