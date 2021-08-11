بايدن يدعو لـ"قمة من أجل الديمقراطية"

يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول عبر الإنترنت "قمة من أجل الديمقراطية" سيُدعى إليها رؤساء الدول والحكومات.

وسيجمع الرئيس الأمريكي رؤساء دول وحكومات "من مجموعة دول ديمقراطية" ومسؤولين من المجتمع المدني وعالم الأعمال، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء.



كما ينوي جمع نفس المشاركين من جديد ولكن بشكل شخصي بعد عام حول ثلاث قضايا "محاربة الاستبداد ومكافحة ونشر احترام حقوق الإنسان".

ولم يكشف الرئيس الأمريكي عن أي تفاصيل تتعلق بقائمة الدول المدعوة إلى هذه القمة التي تطرح نفسها، دون الإفصاح عن ذلك، كبديل لقمة مجموعة العشرين وكتحدٍ للصين..

ومن المقرر أن يجتمع قادة مجموعة العشرين في إيطاليا في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.