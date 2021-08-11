معلومات عن "نووي إيران".. تفاصيل اجتماع جانتس ومدير "سي آي إيه"

قدم وزير دفاع إسرائيل بيني جانتس، الأربعاء، معلومات لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، عن تسريع إيران مشروع النووي.

وقال جانتس في تغريدة عبر "تويتر"، إنه: "التقيت اليوم مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز بحضور رئيس الموساد، دافيد بارنياع".

وأضاف: "ناقشت معه تعميق التعاون الاستخباراتي، وقدمت له خلال الاجتماع معلومات عن تحركات إيران العدوانية في المنطقة وتسريع المشروع النووي".

وتابع جانتس: "أعربت عن ضرورة تشديد الإجراءات في المجال الدولي من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة".

ومن جهة ثانية، فقد أشار جانتس إلى أنه "ناقش الحاجة إلى تعزيز السلطة الفلسطينية والعناصر المعتدلة الأخرى في المنطقة".

وكان بيرنز وصل إلى إسرائيل، الثلاثاء، حيث التقى فور وصوله مع رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي ديفيد بارنياع.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، التقى بيرنز مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب حيث تركز اللقاء على الملف الإيراني.

ومن المرتقب أن يزور بيرنز أيضا الأراضي الفلسطينية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.