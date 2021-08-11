محادثات فيينا.. رسالة تحذيرية من ألمانيا إلى إيران

حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إيران، الأربعاء، على العودة إلى مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي في أسرع وقت ممكن.

وقال للصحفيين في برلين "إذا كنا لا نرغب في المجازفة بما حققناه حتى الآن في فيينا فلا يمكننا تمديد المفاوضات إلى الأبد".



وأضاف: "نتوقع أن تعود إيران إلى طاولة التفاوض في فيينا في أقرب وقت ممكن، وأن تفعل ذلك بالمرونة والاستعداد اللازمين للتوافق من أجل إبرام اتفاق".

وانطلقت مفاوضات غير مباشرة في بداية أبريل/نيسان في العاصمة النمساوية فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، يتوسط فيها الأوروبيون خاصة وبقية الموقعين على الاتفاق المبرم عام 2015، بهدف الحؤول دون تطوير طهران سلاحا نوويا.

وتهدف المباحثات إلى إيجاد سبل لعودة واشنطن إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق النووي، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده منه أحاديا.

