بخفض الدبلوماسيين.. بيلاروسيا ترد على عقوبات أمريكا

طالبت بيلاروسيا، الأربعاء، الولايات المتحدة بخفض عدد موظفي سفارتها بعدما فرضت واشنطن سلسلة عقوبات على نظام الرئيس ألكساندر لوكاشنكو.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز، في بيان، إنه "اقتُرح على الجانب الأمريكي خفض عدد الموظفين في سفارتهم في مينسك إلى خمسة أشخاص بحلول الأول من سبتمبر/ أيلول"، مشيرا إلى أن القرار جاء ردا على "أعمال واشنطن العدائية بشكل علني".
فبعد عام على إعادة انتخابه (ألكسندر لوكاشنكو) التي أثارت موجة احتجاجات غير مسبوقة، شددت واشنطن العقوبات الأمريكية السارية منذ عام 2006 لتشمل عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد.
وتشمل هذه التدابير مسؤولين وشخصيات وشركات وكيانات تعتبر "محفظة" للنظام البيلاروسي، وفق ما أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية.
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