صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الجزائر إلى 65 بينهم 28 عسكريا

في حصيلة غير مسبوقة، ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات التي ضربت الجزائر منذ يومين إلى 65 شخصاً.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني)، الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت 14 محافظة إلى 65 ضحية، بينهم 28 عسكرياً و37 مدنياً معظمهم من محافظة تيزيوزو، بينما يتواجد 12 عسكرياً في حالة حرجة.

وقررت الرئاسة الجزائرية حدادا عاماً في جميع محافظات البلاد وتنكيس الأعلام الوطنية وتجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها اعتبارا من، الخميس.

وقررت الحكومة الجزائرية استئجار طائرات إطفاء الحرائق من دول أوروبية، وأعلنت عن وجود اتصالات جد متقدمة مع الشركاء الأوروبيين لتزويدها بهذا النوع من الطائرات للمساعدة في إخماد الحرائق.





وكشفت، مصالح الحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني)، الأربعاء، عن آخر حصيلة لحرائق الغابات التي اجتاحت 14 محافظة كاملة.

ووفق بيان الدفاع المدني الذي حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، فقد تم تسجيل اندلاع 99 حريق غابة على مستوى 16 ولاية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وصباح الأربعاء، تم تسجيل 69 حريقاً على مستوى 14 ولاية، بمحافظات تيزي وزو 24 حريقاً، ولاية الطارف 15 حريقاً، ولاية بجاية 08 حرائق، ولاية جيجل 06 حرائق، ولاية عنابة 03 حرائق، وحريقين اثنين في كل من ولايات سكيكدة، سطيف، البليدة، سوق أهراس، وحريق واحد عبر ولايات المدية، تبسة، البويرة وولاية قالمة.

وكانت محافظة تيزيوزو الأكثر تضررا جراء الحرائق التي التهمت جزء كبيرا من الولاية المعروفة بكثرة غاباتها، إذ التهمت ألسنة النيران غابات 17 بلدية منها، بواقع 116 حريق منها 52 حريق كبير، تم إخماد 28 حريقاً منها.





وأعلنت السلطات الجزائرية حالة استنفار قصوى وتعبئة شاملة، عقب تدخل وحدات تابعة للجيش والدفاع المدني بالمروحيات والعربات العسكرية والمدنية لإخماد النيران وإنقاذ العائلات العالقة وسطها.

وبمحافظة تيزيوزو وحدها، خصصت الدفاع المدني 12 رتلا متنقلا من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، وكذا إمكانيات مادية وبشرية لـ10 ولايات، بالإضافة إلى تدخل مروحيتين من المجموعة الجوية للحماية المدنية، وتجنيد تعداد مقدر بـ 800 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، وكذا 115 شاحنة إخماد الحرائق.







