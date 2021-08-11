حداد 3 أيام.. الجزائر تبكي 65 شخصا من ضحايا حرائق الغابات

أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، حدادا رسمياً لمدة 3 أيام عقب حرائق الغابات التي خلفت 65 قتيلا في بيومين بينهم 28 عسكريا.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه أعلنت فيه أنه "على أثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس 12 أغسطس/آب 2021، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها".

والثلاثاء، نعى الرئيس الجزائري 25 فردا من أفراج الجيش لقوا حتفهم بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من 100 مواطن من النيران الملتهبة بجبال بجاية وتيزي وزو.

وأضاف في تغريدة له عبر "تويتر": "أمام هذا الخطب الجلل ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة"، ووجه تعازيه لعائلات الضحايا.





في السياق، كشفت أيضا وزارة الدفاع الجزائرية عن نجاح الجنود المتوفين جراء الحرائق من إنقاذ 110 مواطناً بين نساء ورجال وأطفال من ألسنة النيران بمرتفعات وغابات محافظة تيزي وزو الواقعة في الشمال الشرقي من البلاد.

في المقابل ارتفع، الخميس، عدد ضحايا الحرائق التي اجتاحت غابات الجزائر إلى 65 قتيلا، بينهم 38 عسكرياً و37 مدنياً معظمهم من محافظة تيزي وزو.





في هذه الأثناء، كشف رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن عن مباشرة حكومته مفاوضات مع شركاء أوروبيين لـ"استئجار" طائرات إطفاء الحرائق في أقرب وقت.

وفي تصريحات إعلامية أكد بن عبد الرحمن بأن بلاده "تعمل مع شركائها الأوروبيين من أجل كراء بعض الطائرات الخاصة بإطفاء الحرائق".

مضيفاً بأن الحكومة الجزائرية في "اتصالات جد متقدمة مع الشركاء الأوروبيين من أجل إتمام هذه العملية التي ستساعدنا في الإسراع بإطفاء هذه الحرائق".





حصيلة ثقيلة

وكشفت، الخميس، مصالح الحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني) عن آخر حصيلة لحرائق الغابات التي اجتاحت 14 محافظة كاملة.

ووفق بيان الدفاع المدني الذي حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، فقد تم تسجيل اندلاع 99 حريق غابة على مستوى 16 ولاية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وصباح الأربعاء، تم تسجيل تم تسجيل 69 حريقاً على مستوى 14 ولاية، بمحافظات تيزي وزو 24 حريقاً، ولاية الطارف 15 حريقاً، ولاية بجاية 08 حرائق، ولاية جيجل 06 حرائق، ولاية عنابة 03 حرائق، وحريقين اثنين في كل من ولايات سكيكدة، سطيف، البليدة، سوق أهراس، وحريق واحد عبر ولايات المدية، تبسة، البويرة وولاية قالمة.

وكانت محافظة تيزي وزو الأكثر تضررا جراء الحرائق التي التهمت جزء كبيرا من الولاية المعروفة بكثرة غاباتها، إذ التهمت ألسنة النيران غابات 17 بلدية منها، بواقع 116 حريق منها 52 حريق كبير، تم إخماد 28 حريقاً منها.





وأعلنت السلطات الجزائرية حالة استنفار قصوى وتعبئة شاملة، عقب تدخل وحدات تابعة للجيش والدفاع المدني بالمروحيات والعربات العسكرية والمدنية لإخماد النيران وإنقاذ العائلات العالقة وسطها.

وبمحافظة تيزي وزو وحدها، خصصت الدفاع المدني 12 رتلا متنقلا من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، وكذا إمكانيات مادية وبشرية لـ10 ولايات، بالإضافة إلى تدخل مروحيتين من المجموعة الجوية للحماية المدنية، وتجنيد تعداد مقدر بـ 800 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، وكذا 115 شاحنة إخماد الحرائق.



