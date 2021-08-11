إخوان تونس أمام القضاء.. دفاتر إرهاب تعجل بالحساب

التحقيق مع زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي يشي بأن القضاء التونسي فتح ملفات التنظيم على أعلى مستوى، في تطور لافت قد يعجل بنهايته.

مصادر قضائية مطلعة، قالت لـ"دوت الخليج الإخبارية"، مفضلة عدم نشر هويتها، إن قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب استدعى الغنوشي، الليلة الماضية، للتحقيق معه في قضية اغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد.

تطورات حثيثة يرجح خبراء أن تعجل بأفول "النهضة"؛ الحركة الإخوانية التي عبثت بأمن التونسيين طوال أكثر من عقد قضته في الحكم، وذلك من خلال حلها والزج بقياداتها ممن ارتكبوا جرائم بالسجون.

محكمة الحساب

دفاتر يفتحها القضاء التونسي لمحاسبة الإخوان، تشكل الوجه الآخر لتداعيات القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، قبل أكثر من أسبوعين، بتجميد عمل البرلمان وتعليق عضوية نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

مسار تصحيحي يميط اللثام على عشرية وصفها التونسيون بالسوداء، ويضع الإخوان وزعيمهم أمام محكمة الشعب، في تمش ترجمته حملة إيقافات تستهدف كل من يشتبه بتورطه في الفساد أو الاغتيالات.

المصادر القضائية نفسها أوضحت أن طلب التحقيق مع الغنوشي جاء بعد شكوى قدمتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تتهم فيها الغنوشي بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي جدت في فترة الإخوان.

وكانت هيئة الدفاع قد فضحت، خلال مؤتمرات صحفية سابقة، وجود جهاز سري لحركة النهضة، أحكمت عبره سيطرتها على الدولة وأجهزتها طيلة السنوات الماضية.

وفي مؤتمر عقدته في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، قالت هيئة الدفاع في قضية بلعيد والبراهمي، إن الجهاز السري لحركة النهضة يتجسس على تونس وشعبها.

وأكدت هيئة الدفاع عن الزعيم اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي، أن الغنوشي هو من يدير الجهاز السري للحركة.

ولفتت الهيئة، وقتها، إلى أنها" تنتظر من الرئيس التونسي قيس سعيد التعجيل بالنظر في الشكاوى التي رفعتها بشأن الجهاز السري لحركة النهضة".

ويطالب نشطاء الرئيس التونسي بالذهاب إلى الخطوة الثانية وهي فتح الملفات التي تدين حركة النهضة وتثبت تورطها في الفساد وفضح أخطبوط الجهاز القضائي الذي تستر على ملف الإرهاب.

النهاية؟

ويرى الكاتب الصحفي سفيان بن عيسى، في حديث لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن أهم خطوة في إجراءات سعيد للقطع مع منظومة حركة النهضة تكمن في فتح ملفات الفساد للقضاة الذين تم تعيينهم زمن وزير العدل الأسبق الإخواني نور الدين البحيري (2012) .

ووفق مصادر خاصة لـ"دوت الخليج الإخبارية"، حجر القضاء التونسي السفر على قرابة 40 قاضيا من المحسوبين على الإخوان، للتحقيق معهم في قضايا فساد سياسي ومالي.

في هذه الأثناء، تم إلقاء القبض على قاضية تونسية مقربة من حركة النهضة ليلة الإثنين، كانت بصدد تهريب 300 ألف دولار، في محافظة سوسة الساحلية.

من جانبه، يعتبر الكاتب السياسي محمد بوعود أن القرارت التي اتخذها الرئيس التونسي في 25 يوليو/ تموز الماضي، "كانت كفيلة بوضع الإخوان على الرفّ، وإغلاق أدراج النسيان على أغلبيتهم، ولم يتبق منهم إلا بعض من يحاول أن يتشبث بباقي أمل في عودة لن تأتي أو من يتصيّد فرصة للركوب على الحدث من جُملة الراكبين والظفر بمكان تحت شمس المشهد الجديد الذي يتشكّل بتُؤدة".



وقال بوعود لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن قرارات سعيد بتعليق البرلمان وفتح ملفات الفساد القضائي ضربة قاصمة للغنوشي، حرمته من ملعبه الذي اعتقد طويلا أن لا أحد سيزيحه منه".

مضيفا "كما إن القرارات حرمت الغنوشي امن أكبر وأخطر مسؤولية في الدولة وهي رئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، والتي كان يدير من خلالها خيوط لعبة سياسية تمتد إلى كامل البلاد وتتسلل إلى الإدارات والمؤسسات وتعبر الحدود أيضا إلى الخارج".

وتابع "الغنوشي كان يدير حكومة هشام المشيشي، ولا يمر قرار من قراراتها مهما كان صغيرا أو بسيطا إلا بمشورته وموافقته، ومنها كان يفتح خيوط التواصل مع الحركات والأحزاب في الداخل والخارج، وحتى منه وباسمه أيضا كان يهنئ مليشيات انتصرت هنا أو حزب فاز هناك، ومنه أيضا كان يتعمد مناكفة رئيس الجمهورية وإحراجه، ومحاولة عزله وتحجيم دوره باستمرار".

ومن بوابة الحكومة، يستطرد بوعود "كان زعيم الإخوان يبني إمبراطورية سياسية قوامها تحالفات يعرف كيف يرسمها، وتكتلات يعرف كيف يجمعها، لكنه لم يعرف أنها ستنفضّ عنه وتتركه للعراء والشمس الحارقة يستجدي أنصارا يدافعون معه عن المجلس، ولا يجدهم، رغم أنهم كانوا من حوله بالآلاف حين كانت السلطة في يده".