سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 11 أغسطس/آب 2021، في البنك المركزي بينما ارتفع في السوق السوداء.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار لدى بنك السودان المركزي، نحو 443.80 جنيه للشراء و447.13 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار اليومين الماضيين.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" إلى نحو 448 جنيها، مقابل نحو 446 جنيها، أمس، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.



ويشهد سعر الدولار تقاربا بين مستواه في البنوك والسوق السوداء، في مؤشر على قرب نجاح الجهود الحكومية في القضاء على السوق السوداء.

وتأمل الحكومة السودانية في القضاء نهائيا على السوق الموازية، وعودة تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، وعودة ارتفاع المعروض النقدي بالدولار الأمريكي.

شطب نصف الديون

ويُطبق السودان برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، الذي قال إن الأسعار ستواصل الارتفاع أثناء تنفيذه، وهو ما يمثل أعباء إضافية على المواطنين.

ووافق نادي باريس، في وقت سابق على شطب 14 مليار دولار من ديون السودان، وإعادة هيكلة بقية المديونيات.

وقد دعمت تلك الإجراءات الثقة في قدرة الحكومة السودانية على توفير المعروض اللازم من الدولار لتلبية احتياجات مواطنيه.

وفي مايو/أيار الماضي، وخلال مؤتمر باريس لدعم السودان، وافقت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي على تسوية متأخرات السودان للمؤسسة المالية الدولية وهو ما يزيل عقبة أخيرة أمام البلد الأفريقي للحصول على تخفيف أوسع نطاقا لديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار.





والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية، وعزلة دامت عقودا في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي تم عزله من الحكم في أبريل/ نيسان 2019 بعد انتفاضة شعبية.

أسعار اليورو والإسترليني

كما استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى بنك السودان المركزي، عند نحو 521.84 جنيه للشراء و525.75 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط العملة الأوروبية لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ثابتا عند 525 جنيها.

وظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي، ثابتا عند 615.36 جنيه للشراء، و 619.98 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية في السودان، نحو 610 جنيهات، وهي نفس أسعار اليومين الماضيين.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي عند 118.36 جنيه للشراء، و119.25 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي لدى السوق الموازية" السوداء" إلى 118.5 جنيه، مقابل 118 جنيها، أمس.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند نحو 120.83 جنيه للشراء، و121.74 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي السوداني.

كما بقي متوسط سعر صرف العملة الإماراتية لدى السوق الموازية "السوداء" عند 120 جنيها.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي عند 1468.08 جنيه للشراء، و1479.09 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.