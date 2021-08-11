حصيلة قياسية يومية لإصابات كورنا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من ألفي إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ بدء الجائحة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

ونقلت الوكالة، اليوم الأربعاء، عن السلطات الصحية قولها، إنه تم تسجيل 2223 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 216 ألفا و206 إصابات.



كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2135.

وتعافى 1983 شخصا مما يرفع حصيلة المتعافين إلى 189 ألفا و506

تسببت الموجة الجديدة من الإصابات في عدد أقل من الحالات الخطيرة والوفيات مقارنة بالموجات السابقة بعد أن تم الآن تطعيم كثيرين من الكوريين الجنوبيين الأكبر سنا والأكثر عرضة للإصابة ضد الفيروس.

لكن السلطات الصحية أبدت مخاوفها بشأن العدد المتزايد من المصابين من الشبان الذين لم يتم تطعيمهم بعد، وانتشار سلالة دلتا شديدة العدوى في عمليات التفشي الأخيرة.