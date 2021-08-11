هادي يبحث مع خالد بن سلمان التحديات الاقتصادية والسلام باليمن

بحث الرئيس عبدربه منصور هادي مع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي التحديات التي تواجه الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس هادي في مقر إقامته بالرياض، الأمير خالد بن سلمان، حيث تناول اللقاء جملة من التحديات التي يواجهها الشعب اليمني في مختلف المجالات الاقتصادية والإنسانية، بحسب وكالة سبأ الحكومية .



وناقش اللقاء أهمية تفعيل خطوات تنفيذ اتفاق الرياض واستكمال مراحله لتوحيد الجهود والصفوف لمصلحة الشعب اليمني.

وجدد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيتها الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، حتى يعم الأمن والسلام والاستقرار كل ربوع اليمن.

وأكد الأمير خالد بن سلمان على موقف المملكة في دعم الشرعية اليمنية وخيار السلام في اليمن وفقاً لمرجعيات السلام المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وشدد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز على أن أمن اليمن جزءً لا يتجزأ من أمن المملكة والخليج، مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية لمواجهة التمرد وانقلاب المليشيات الحوثية والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وقال الرئيس هادي إن المملكة العربية السعودية جسدت أصالة التعاون وصدق الإخاء المبني على واحدية المصير والهدف المشترك، وتجلى ذلك في وقوفها الدائم بجانب الشعب اليمني وتقديم التضحيات والدماء لنصرته وعزته وإعادة أمنه واستقراره بقيادة رجل الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ولفت هادي إلى صدق المواقف والتعاون بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره.

وأكد الرئيس اليمني خلال اللقاء على نهج السلام الذي يتطلع إليه الجميع وقدمت المملكة في سبيله مبادرتها الحميدة التي رحب بها اليمن والمجتمع الدولي قاطبه باستثناء المليشيات الحوثية الانقلابية التي لا تؤمن بالسلام تنفيذا لأجندة ومخططات دخيلة لاستهداف اليمن والمنطقة.