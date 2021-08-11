موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. منصة "أبل أركيد" وتحديث "تليجرام"

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
حتى الآن أجرت أبل 4 تجارب اختبارية لنظام التشغيل الجديد ios 15، لضمان فاعلية عمله، قبل تعميمه على كافة المستخدمين حول العالم.
تحتفل أبل خلال شهر سبتمبر المقبل، بمرور عامين على إطلاق منصة ألعاب Apple Arcade، التي وصلت حاليا إلى 200 لعبة.
أطلقت شركة تليجرام تحديثا جديدا لتطبيق التراسل الفوري Telegram، والذي حمل العديد من الخصائص المتطورة في مكالمات الفيديو.
حددت أبل الموعد الرسمي الذي يطرح به الجيل الجديد من سماعاتها الشهيرة "إير بودز 3"، وذلك بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
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