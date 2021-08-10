سابقة تاريخية.. أمريكا وإسرائيل تجريان مناورة عسكرية بتل أبيب

أنهت القوات الجوية للقيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، أول تمرين من نوعه في إسرائيل والذي أطلقت عليه اسم "صقر الصحراء".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية"، إنه : "انتهى اليوم التمرين الدولي صقر الصحراء، وهو عبارة عن مناورة بين سلاح الجو الإسرائيلي وقوات سلاح الجو التابع للقيادة المركزية الأمريكية".

وأشار الى أنه تم إجراء التمرين داخل قاعدة "عوفدا" الجوية في جنوبي إسرائيل.





وقال: الجيش الإسرائيلي "تعد المناورة سابقة تاريخية من حيث إقامتها في إسرائيل، إذ حطت قوات القيادة المركزية الأميركية (Afcent ) لأول مرة في إسرائيل حيث شاركت فيها طائرات "إف-15" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وأخرى تابعة للقوات الأمريكية".





وأضاف: "حاكت المناورة التحديات المشتركة المتمثلة بالتهديدات الجوية والأرضية وتلك المزدوجة مع ضرب أهداف، إضافة إلى آليات التفاعل معها".





وتابع الجيش الإسرائيلي: "إن التعاون التاريخي بين سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح الجو للقيادة المركزية الأمريكية يأتي في إطار توطيد التعاون الاستراتيجي وطويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة".