أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 في العراق

تراجعت أسعار الذهب في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، 10 أغسطس 2021، بالرغم من صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24، في العراق، الثلاثاء، إلى نحو 81.018 ألف دينارا (55.52 دولار)، مقابل نحو 81.167 ألف دينار ( 55.64 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، في العراق (الأكثر تداولا بالبلاد)، الثلاثاء، إلى مستوى 70.893 دينار (48.58 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18، في العراق، إلى مستوى 60.765 ألف دينار (41.64 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 47.261 دينار (32.39 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 40.509 دينار (27.76 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في العراق، الثلاثاء، إلى نحو 2.519 مليون دينار (1727 دولارا)، مقابل نحو 2.522 مليون دينارا (1731 دولارا).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب في العراق (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 567.14 ألف دينار (388.63 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب عالميا في تعاملات الثلاثاء، عقب مبيعات كثيفة في الجلستين السابقتين، وحفز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا توقف مكاسب الدولار إلا أن مخاوف رفع أسعار الفائدة أبكر مما هو متوقع كبح صعوده.

وزاد الذهب في السوق الفورية، بنسبة 0.4% إلى 1734.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0523 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، بنسبة 0.6% إلى 1736 دولارا.

وهبط سعر الذهب أكثر من 4% في الجلستين الأخيرتين بعد أن فاقت بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات معززة التكهنات بتقليص مبكر لإجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد.

والآن يتجه اهتمام المستثمرين لبيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي من المقرر أن تصدر غدا الأربعاء.

ويُعتبر الذهب أداة للتحوط في مواجهة التضخم إلا أن رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة يضعف جاذبيته لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وسمح استقرار مؤشر الدولار للذهب بالتقاط أنفاسه، وحقق المؤشر مكاسب قوية على مدى اليومين الماضيين، وتزيد قوة الدولار من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.8% إلى 23.62 دولار للأوقية بعدما هبطت لأقل مستوى في 8 أشهر أمس الإثنين.

وربح البلاتين، نحو 1% إلى 989.65 دولار، فيما صعد البلاديوم، نحو 0.7% إلى 2618.71 دولار.