"التحرش" يقود حاكم نيويورك إلى الاستقالة

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الثلاثاء، استقالته بعدما اتهمته 11 امرأة بالتحرش الجنسي.
وقال كومو، إنه: "في ضوء الظروف، فان أفضل وسيلة للمساعدة الآن هي أن انسحب"، موضحا أن "استقالتي ستكون نافذة خلال 14 يوما".
وأمس الإثنين، أعلنت بريتاني كوميسو، مساعدة حاكم نيويورك السابقة، أنها ستتحدث لأول مرة علنا حول تفاصيل اتهامها له بالتحرش.
وقالت كوميسو، في مقطع قصير مصور لمقابلة بثها برنامج "سي بي إس" إن "ما فعله بي كان جريمة".
وأكدت على أن "الحاكم يجب أن تتم محاسبته"، كونه "انتهك القانون".
وكوميسو هي أول من تقدمت بشكوى جنائية ضد كومو إلى مكتب عمدة مقاطعة ألباني، وواحدة من 11 سيدة كانت اتهاماتهن لكومو بالتحرش الجنسي، ضمن تقرير مفصل للمدعية العامة في نيويورك ليتسيا جيمس الأسبوع الماضي.
وقالت ليتسيا جيمس إن كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء ما أدى إلى خلق "مناخ من الخوف" في مكتبه وخرق القوانين الاتحادية وقوانين الولاية.
من ناحية أخرى، دعا ديمقراطيون بدءا من الرئيس جو بايدن إلى نواب محليين، كومو إلى تقديم استقالته.
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