سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 في العراق

تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مساء اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، والمحافظات.

وسجل متوسط سعر الدولار، في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعراق، نحو 1472.5 دينارا للشراء، و1482.50 دينار للبيع.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

التضخم

وقالت وزارة التخطيط العراقية، الأحد، إن مؤشر التضخم الشهري خلال يونيو/حزيران الماضي ارتفع بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر الذي سبقه.

كما ارتفع مؤشر التضخم السنوي بنسبة 6.5% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020.

وقالت الوزارة إن "التضخم جاء نتيجة ارتفاع أسعار السكن بنسبة 2.1%، وارتفاع أجور اشتراك المولدات بأغلب محافظات العراق بنسبة 15.9%، وأسعار الوقود بنسبة 0.6% وأسعار الإيجارات بنسبة 0.2%".

وقالت وسائل إعلام محلية، إن قسم المطاعم والفنادق سجل ارتفاعا قدره 1.5%، فيما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بمقدار 1%، أما قسم السلع والخدمات المتنوعة فسجل ارتفاعا بنسبة 0.8%.

أسعار الدولار في العراق

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح بالعاصمة بغداد، في تعاملات الثلاثاء، إلى نحو 1478.50 دينار، بينما سجل في بورصة الحارثية نحو 1478.75 دينار.

وفي بورصة أربيل سجل متوسط سعر الدولار، نحو 1478.75 دينار، بينما سجل في بورصة السليمانية، 1479.50 دينار.

وسجل متوسط سعر الدولار في بورصة البصرة، نحو 1480 دينارا، وهو نفس السعر في بورصة الموصل.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات الثلاثاء، إلى نحو 1707.30 دينار للشراء، و1718.93 دينار للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي، إلى نحو 2021.42 دينارا للشراء، و2022.88 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وتراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، فى تعاملات الثلاثاء، إلى نحو 388.25 دينار للشراء، و 389.03 دينار للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 396.79 دينار للشراء، و396.81 دينار للبيع.

كما هبط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4834.98 دينار للشراء، و4849.59 دينار للبيع.