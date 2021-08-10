أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 في الجزائر

واصلت أسعار الذهب في الجزائر، التراجع خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، 10 أغسطس 2021، بالرغم من صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24، في الجزائر، خلال تعاملات الثلاثاء، إلى نحو 7498 دينارا ( 55.41 دولار)، مقابل نحو7531 دينارا (55.64 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، في الجزائر "الأكثر تداولا بالأسواق"، خلال تعاملات الثلاثاء، إلى مستوى 6561 دينارا (48.48 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، الثلاثاء، إلى مستوى 5624 دينارا (41.55 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4374 دينارا (32.46 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 3749 دينارا (27.70 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، الثلاثاء، إلى نحو 234.199 ألف دينار (1731 دولارا).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، خلال تعاملات الثلاثاء، إلى مستوى 52.715 ألف دينار (389.51 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب عالميا في تعاملات الثلاثاء، عقب مبيعات كثيفة في الجلستين السابقتين، وحفز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا توقف مكاسب الدولار إلا أن مخاوف رفع أسعار الفائدة أبكر مما هو متوقع كبح صعوده.

وزاد الذهب في السوق الفورية، بنسبة 0.4% إلى 1734.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0523 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، بنسبة 0.6% إلى 1736 دولارا.

وهبط سعر الذهب أكثر من 4% في الجلستين الأخيرتين بعد أن فاقت بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات معززة التكهنات بتقليص مبكر لإجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد.

والآن يتجه اهتمام المستثمرين لبيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي من المقرر أن تصدر غدا الأربعاء.

ويُعتبر الذهب أداة للتحوط في مواجهة التضخم إلا أن رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة يضعف جاذبيته لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وسمح استقرار مؤشر الدولار للذهب بالتقاط أنفاسه، وحقق المؤشر مكاسب قوية على مدى اليومين الماضيين، وتزيد قوة الدولار من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.8% إلى 23.62 دولار للأوقية بعدما هبطت لأقل مستوى في 8 أشهر أمس الإثنين.

وربح البلاتين، نحو 1% إلى 989.65 دولار، فيما صعد البلاديوم، نحو 0.7% إلى 2618.71 دولار.