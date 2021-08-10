الجيش العراقي يكشف مصير ما تبقى من القوات الأمريكية

حدد الناطق باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، الجهة المسؤولة عن أعداد المستشارين الأجانب المتبقين في العراق، فيما أشار إلى أن القوات الأمنية العراقية ستؤمن الحماية لهم.
وقال اللواء رسول في حديث لوكالة الأنباء العراقية، إن "الدفعة الأولى من قوات التحالف الدولي انسحبت خارج الأراضي العراقية "، مبينا أن "عملية الانسحاب ستستمر في الأيام القادمة لحين انتهاء كافة القوات المكلفة بالقتال".
وأضاف، أن "ما يتبقى من مستشارين سيعملون ضمن قواعد عسكرية"، موضحا أن "القوات الأمنية العراقية ستؤمن الحماية لهم".
وأكد رسول أن "أعداد المستشارين ستحددها القيادة العسكرية حسب الاحتياج أو اللجنة الفنية التي تباحثت ضمن مخرجات الحوار الاستراتيجي".
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