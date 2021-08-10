طالبان تستولي على سابع عاصمة ولاية في أفغانستان

سيطر مسلحو حركة طالبان على مدينة فراح، غربي أفغانستان، وفق ما أفادت نائبة محلية، لتصبح بذلك سابع عاصمة ولاية أفغانية تسقط في يد الإرهابيين منذ الجمعة الماضي.
وقالت شهلا أبوبار من مجلس ولاية فراح، إنه "دخلت حركة طالبان بعد ظهر اليوم الثلاثاء مدينة فراح بعد قتال استمر لمدة وجيزة مع قوات الأمن.. سيطروا على مكتب حاكم الولاية ومقر الشرطة".
وأمس الإثنين، أعلنت حركة طالبان التي تقاتل الحكومة الأفغانية سيطرتها على إيبك سادس عاصمة ولاية في شمال البلاد، وذلك في تقدم متواصل منذ مع بدء انسحاب القوات الدولية.
وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق سيطرتها على 5 عواصم من لولايات أفغانية، وهي: زرنج (ولاية نمروز) وتالقان (تخار) وشبرغان (جوزجان) وساري بول وقندوز عاصمتا الولايتين اللتان تحملان نفس الاسم.
في السياق أكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أن حركة طالبان تسيطر على 65٪ من أقاليم أفغانستان.
وأضاف المسؤول الأوروبي: "حركة طالبان لم تفِ بوعدها في الانخراط جديا بمفاوضات عملية السلام".
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