برلمان الصومال..22 مرشحا لـ11 مقعدا في "بونتلاند"

ينطلق، الأربعاء، في بونتلاند الصومالية التصويت غير المباشر لانتخاب 11 مقعدا برلمانيا بمجلس الشيوخ الخاص بالولاية في البرلمان المقبل.

وفي تصريحات إعلامية، قال رئيس برلمان بونتلاند عبدالرشيد يوسف جبريل، إن رئاسة الولاية قدمت قائمة المرشحين لمقاعد الولاية في مجلس الشيوخ الصومالي.

وأوضح أن عدد المرشحين 22 بواقع اثنين لكل مقعد، بينهم 8 نساء إذ من المؤكد فوز السيدات بـ3 مقاعد حيث يتنافسن فقط مع وجود احتمال تحقيق الفوز بمقعدين إضافيين في حال هزيمة المرشحين الرجال.

وشكل برلمان ولاية بونلاند لجنة مكونة من خمسة أعضاء لتسهيل تنظيم العملية الانتخابية عبر التعاون مع لجنة الانتخابات المحلية المسؤولة عن إجرائها وجميع الأطراف المعنية .

وتعد بونتلاند ثالث ولاية ستجري الانتخابات التشريعية العامة في البلاد بعد كل من جوبلاند التي انتخبت 4 أعضاء في مجلس الشيوخ، وجنوب غرب الصومال التي قامت بدورها بانتخاب 5 مقاعد في انتظار ولايتي غلمدغ وهيرشبلى .

ويجري انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ عن طريق أعضاء البرلمانات المحلية للولايات الصومالية الخمس، ويصل مجموع عددهم 413 نائبا.

ومجلس الشيوخ الصومالي هو الغرفة العليا للبرلمان، ويتكون من 54 عضوا موزعين مناطقيا كالتالي: 11 لمنطقة أرض الصومال، و11 لبونتلاند، و8 لجوبلاند، 8 لغلمدغ، 8 لهيرشبيلى و8 لجنوب غرب الصومال.