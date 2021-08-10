نيراف مودي.. حكاية "صائغ النجوم" واختفاء 1.8 مليار دولار في الهند

سمح القضاء البريطاني لصانع مجوهرات هندي شهير مطلوب في بلده في قضية احتيال بقيمة 1.8 مليار دولار، بالاعتراض على قرار ترحيله.
وكان نيراف مودي الملقّب بـ"صائغ النجوم" نظرا لزبائنه المشهورين من هوليوود وبوليوود قد فرّ من الهند في فبراير/شباط 2018 على خلفية الاشتباه بمشاركته في عملية نصب بقيمة 1.8 مليار دولار استهدفت مصرف بنجاب الوطني، أحد أكبر مصارف الهند.
وكان القضاء البريطاني قد اعتبر في فبراير/شباط 2020 ألا مانع يحول دون ترحيل الصائغ المطلوب في الهند بتهم تبييض أموال وتخويف شهود وإتلاف أدلّة.
وأمرت وزارة الشؤون الداخلية البريطانية بتنفيذ عملية التسليم هذه في أبريل/نيسان 2020.
وطعن الرجل الخمسيني القابع في سجن واندسوورث منذ توقيفه في مارس/آذار 2019 بالقرار في يوليو/تموز الماضي، باعتباره غير قانوني إذ لا يتماشى مع حقّه في عدم الخضوع لأي معاملة مهينة أو غير إنسانية بسبب تدهور صحته العقلية.
وقال محاموه إن السجون الهندية غير قادرة على توفير رعاية نفسية ملائمة لموكّلهم، وإن انتشار كوفيد-19 المستفحل في البلد يحتّم إعادة النظر في قرار تسليمه.
وأجاز القاضي مارتن تشامبرلاين للمواطن الهندي مواصلة مسار الطعن، باعتبار أن "حججه قابلة للطرح من حيث المنطق".
ويتيح هذا التطورّ لمودي الاعتراض خلال مدّة 14 يوما على مدى قانونية القرار القضائي الصادر في حقّه في فبراير/شباط 2020، لكن ليس الطعن بقرار الترحيل بذاته الصادر عن وزارة الداخلية.
وقبل عملية الاحتيال المشبوهة هذه التي هزّت أوساط الأعمال في الهند، كانت مجلّة "فوربس" تقدّر ثروة نيراف مودي بـ 1,73 مليار دولار وتصنّفه في المرتبة 85 على قائمة أثرى أثرياء الهند.
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