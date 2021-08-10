سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، في البنوك التجارية والبنك المركزي المصري.

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" للأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط سعر الدولار عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 19 بنكا، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والقاهرة، وHSBC، والمصري الخليجي، وبركة، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحدة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

بطل أزمة إيفر جيفن

ومددت الرئاسة المصرية خدمة الفريق أسامة ربيع كرئيس لهيئة قناة السويس لمدة عام كامل، في قرار لاحق على دوره الكبير في أزمة "إيفر جيفن".

وبموجب قرار الرئاسة المصرية، سيبقى الفريق ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس وعضو منتدب بها لمدة عام كامل بداية من 12 أغسطس/ آب الجاري.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، الأحد، حيث حمل الرقم 333 لسنة 2021.

وربيع تولى بنفسه إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" في المجرى الملاحي الجنوبي للقناة.





ونالت القناة إشادة عالمية كبيرة لطريقة إدارتها للأزمة، كما حصلت مصر على حزمة تعويضات جيدة إثر مفاوضات ناجحة مع الجهة المالكة للسفينة.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري 21.71 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي في مصر، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر، نحو 51.95 جنيه للشراء، و 52.42 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.99 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع، أمس.