بايدن يرحب برفع السرية عن وثائق جديدة حول هجمات 11 سبتمبر

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، بقيام وزارة العدل الأمريكية بإيداع ملف يتضمن تعهدا بإجراء مراجعة جديدة للوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وكانت الحكومة الأمريكية تفرض علي هذه الوثائق غطاء السرية في السابق.



وقال بايدن في بيان، إنه :"تلتزم حكومتي بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون، والالتزام بالتوجيه الصارم الصادر خلال إدارة أوباما-بايدن إزاء مسألة فرض غطاء السرية بذريعة أسرار الدولة الأمريكية".

وأضاف بايدن قائلا، إنه: "في هذا الشأن، أرحب بإيداع وزارة العدل ملفا اليوم يحتوي على تعهد بإجراء مراجعة جديدة للوثائق التي حجبتها الحكومة في السابق خلف ستار السرية، مع القيام بذلك بأسرع ما يمكن".

وقال مئات من أفراد عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر في خطاب إنهم يعارضون مشاركة بايدن هذا العام في مناسبات لإحياء ذكرى الضحايا ما لم ينزع السرية عن وثائق حكومية.

والشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي إن شكل الإرهاب تغير ومكافحته تحظى بتركيز شديد على مدار العشرين عامًا الماضية.

وأوضح بايدن، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده عملت على ضمان ألا تتعرض لهجمات كما حدث في 11 سبتمبر/أيلول.

وتابع الرئيس الأمريكي، قائلًا: "الهجمات السيبرانية الروسية ضد مؤسساتنا بمثابة اعتداء على سيادتنا".