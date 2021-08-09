موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. ويندوز Defender وساعة Stratos

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. على مدار عقود تنتشر مئات الملايين من أجهزة ألعاب الفيديو بأجيالها المختلفة في المنازل والنوادي الخاصة بالألعاب. مع تزايد الاعتماد على شبكة الإنترنت، زادت خطورة تعرض الأجهزة لهجمات القرصنة أو الهجمات السيبرانية بواسطة البرامج الضارة. أعلنت شركة بوكيت بوك السويسرية، الإثنين، عن إطلاق قارئ الكتب الإلكترونية InkPad Lite الجديد. أطلقت شركة "زيبليز" ساعتها الذكية Stratos الجديدة، التي تمتاز بمقاومة الماء وفقا لفئة الحماية 5 ATM، أثناء السباحة والغوص.



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