العراق يحبط محاولة تفجير أبراج كهرباء بصلاح الدين

نجحت القوات الأمنية العراقية في إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية، بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في "تغريدة" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه :" من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية، تمكنت القوات الأمنية من إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية في منطقة المفتول التابعة إلى ناحية امرلي ضمن قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين".



وتعرضت منظومة الطاقة الكهربائية في العراق إلى انهيارات في مناطق متفرقة خلال الفترة الماضي، بسبب التفجيرات التي استهدفت أبراج النقل فائقة الطاقة وقطع الامدادات الحيوية من إيران، بحسب مسؤولين عراقيين.

وكانت قيادة العمليات المشتركة الأمنية، أعلنت البدء بالإجراءات والترتيبات للحد من استهداف أبراج الطاقة، باستخدام الطائرات المسيرة ومروحيات الجيش والقوة الجوية.

وسجل العراق خلال نحو شهر، ما يقرب من 34 تفجيراً لأبراج نقل الطاقة الواقعة ضمن المناطق الشمالية من البلاد.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية من الطاقة بحسب وثائق رسمية من قبل وزارة الكهرباء، نحو 18 ألف ميجاوات، فيما تبلغ احتياجات البلاد أكثر من 28 ألف ميجاوات.