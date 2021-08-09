أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 في العراق

تراجعت أسعار الذهب في العراق، مساء اليوم الإثنين، 9 أغسطس 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24، في العراق، الإثنين، إلى نحو 81167 دينارا ( 55.64 دولار)، مقابل نحو 83055 ألف دينارا (56.72 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، في العراق (الأكثر تداولا بالبلاد)، الإثنين، إلى مستوى 71023 دينارا (48.69 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق، الإثنين، إلى مستوى 60876 دينارا (41.73 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 47347 دينارا (32.46 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 40583 دينارا (27.82 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في العراق، الإثنين، إلى نحو 2,522 مليون دينار (1731 دولارا)، مقابل نحو 2.582 مليون دينارا (1764 دولارا).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب في العراق (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 581 ألف دينار (389.51 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وتراجع الذهب عالميا، لأقل مستوى فيما يزيد عن 4 أشهر في تعاملات الإثنين، فيما أججت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة أبكر من المتوقع مما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 1.1% إلى 1744.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش.

وفي التعاملات المبكرة في آسيا، تراجعت الأسعار 4.4% إلى 1684.37 دولار وهو أقل مستوى منذ 31 مارس/آذار نتيجة مبيعات لوقف الخسائر. وكانت التعاملات ضعيفة نظرا لعطلة في طوكيو وسنغافورة.

وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بنحو 1.1% إلى 1744.50 دولار.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية، أن أرباب الأعمال وظفوا أكبر عدد من العاملين في نحو عام في يوليو/تموز الماضي، واستمروا في رفع الأجور.





وساهمت البيانات في ارتفاع عائدات أذون الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام مما أضر بإغراء الذهب كوسيلة للتحوط في مواجهة التضخم.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات الإثنين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بما يصل إلى 7.5% لأقل مستوى فيما يزيد عن 8 أشهر عند 22.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وفقدت في أحدث تعاملات 1.7% إلى 23.93 دولار.

وخسر البلاتين 0.1% إلى 978.60 دولار وكان قد سجل في وقت سابق أقل سعر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عند 959.93 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.1% إلى 2629.87 دولار.