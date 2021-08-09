أكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، أن أساس استقرار بلادنا هو خروج تركيا والمرتزقة.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي، إننا نسعى لتحرير وطننا ولسنا دعاة حرب، وأنقرة ترى في ليبيا أحد خطوط إنقاذ الاقتصاد التركي.
وتابع، تركيا تستغل الفوضى للحصول على أموال ليبيا، ولن نقبل بوجود المرتزقة والقوات الأجنبية على أراضينا.
وفي وقت سابق، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن نحو 130 مسلحا من المرتزقة السوريين الموجودين في ليبيا والموالين للحكومة التركية، عادوا خلال الساعات الماضية، فيما خرجت دفعة مماثلة من مناطق نفوذ الفصائل والقوات التركية شمال سوريا إلى أنقرة ومنها إلى طرابلس.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اطلعت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إن تلك السياسة التي تعتمدها أنقرة في ليبيا، باتت أمرًا اعتياديًا، رغم جميع المطالبات الدولية بضرورة إخراج المرتزقة.
وأشار إلى أن تواصل وجود المرتزقة السوريين في ليبيا، لا يلوح بأي بوادر لعودة نهائية لهم إلى سوريا، بل على العكس من ذلك فإن عمليات التبديل تتواصل، بخروج دفعات من سوريا إلى تركيا ومنها إلى ليبيا مقابل عودة دفعة معاكسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المحجوب: أساس استقرار ليبيا خروج تركيا والمرتزقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.