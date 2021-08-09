أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 في الجزائر

واصلت أسعار الذهب في الجزائر، التراجع خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24، في الجزائر، خلال تعاملات الإثنين، إلى نحو 7531 دينارا ( 55.64 دولار)، مقابل نحو 7676 دينارا (56.72 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، في الجزائر "الأكثر تداولا بالأسواق"، خلال تعاملات الإثنين، إلى مستوى 6589 دينارا (48.69 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، الإثنين، إلى مستوى 5648 دينارا (41.73 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4393 دينارا (32.46 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 3765 دينارا (27.82 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، الإثنين، إلى نحو 234.199 ألف دينارا ( 1731 دولارا)، مقابل نحو 328.736 ألف دينار (1764 دولارا).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، خلال تعاملات الإثنين، إلى مستوى 52.715 ألف دينارا (389.51 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وتراجع الذهب عالميا، لأقل مستوى فيما يزيد عن 4 أشهر في تعاملات الإثنين، فيما أججت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة أبكر من المتوقع مما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 1.1% إلى 1744.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش.

وفي التعاملات المبكرة في آسيا، تراجعت الأسعار 4.4% إلى 1684.37 دولار وهو أقل مستوى منذ 31 مارس/آذار نتيجة مبيعات لوقف الخسائر. وكانت التعاملات ضعيفة نظرا لعطلة في طوكيو وسنغافورة.

وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بنحو 1.1% إلى 1744.50 دولار.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية، أن أرباب الأعمال وظفوا أكبر عدد من العاملين في نحو عام في يوليو/تموز الماضي، واستمروا في رفع الأجور.





وساهمت البيانات في ارتفاع عائدات أذون الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام مما أضر بإغراء الذهب كوسيلة للتحوط في مواجهة التضخم.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات الإثنين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بما يصل إلى 7.5% لأقل مستوى فيما يزيد عن 8 أشهر عند 22.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وفقدت في أحدث تعاملات 1.7% إلى 23.93 دولار.

وخسر البلاتين 0.1% إلى 978.60 دولار وكان قد سجل في وقت سابق أقل سعر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عند 959.93 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.1% إلى 2629.87 دولار.