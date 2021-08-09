استمرار فعاليات التدريب الجوي "زايد-3 " بين الإمارات ومصر

واصلت عناصر من القوات الجوية الإماراتية والمصرية تنفيذ فعاليات التدريب الجوي المشترك "زايد-3" بالإمارات والذي تستمر فعالياته أيام.

ونفذت خلال الفترة الماضية عدد من طلعات التدريب على مهام العمليات بين القوات الجوية الإمارتية والمصرية لتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة وتبادل الخبرات بين الأطقم الجوية لكلا الجانبين.



وبحسب بيان للمتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، فشهد رئيس هيئة الركن للقوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي ورئيس أركان القوات الجوية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين إحدى مراحل التدريب لسير العمليات الجوية بدولة الإمارات.





وتضمنت التدريب قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ طلعات مشتركة للتدريب على مهام الهجوم على الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية والقيام بأعمال المعاونة الجوية للتشكيلات البرية.

وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفذه مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ وإحترافية عالية في تنفيذ كافة المهام بما يعكس مدى ماتمتلكه القوات الجوية لكلا الدولتين من إمكانيات بشرية وفنية واستعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك في مختلف الظروف.





يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف المختلفة لدعم جهود الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة.