أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 في المغرب

تراجعت أسعار الذهب في المغرب، اليوم الإثنين، 9 أغسطس/آب 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24، في المغرب إلى مستوى 499.83 درهم (55.70 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، في المغرب (الأكثر تداولا بالمملكة) إلى نحو 437.36 درهم (48.74 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18، في المغرب إلى مستوى 374.87 درهم (41.77 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المغرب، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 291.57 درهم (32.49 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 249.91 درهم (27.85 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في المغرب، إلى نحو 15.545 ألف درهم (1732 دولار).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب في المغرب، إلى نحو 3499 درهم (389.89 دولارا).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وتراجع الذهب عالميا، لأقل مستوى فيما يزيد عن 4 أشهر في تعاملات الإثنين، فيما أججت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة أبكر من المتوقع مما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 1.1% إلى 1744.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش.

وفي التعاملات المبكرة في آسيا، تراجعت الأسعار 4.4% إلى 1684.37 دولار وهو أقل مستوى منذ 31 مارس/آذار نتيجة مبيعات لوقف الخسائر. وكانت التعاملات ضعيفة نظرا لعطلة في طوكيو وسنغافورة.

وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بنحو 1.1% إلى 1744.50 دولار.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية، أن أرباب الأعمال وظفوا أكبر عدد من العاملين في نحو عام في يوليو/تموز الماضي، واستمروا في رفع الأجور.

وساهمت البيانات في ارتفاع عائدات أذون الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام مما أضر بإغراء الذهب كوسيلة للتحوط في مواجهة التضخم.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات الإثنين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بما يصل إلى 7.5% لأقل مستوى فيما يزيد عن 8 أشهر عند 22.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وفقدت في أحدث تعاملات 1.7% إلى 23.93 دولار.

وخسر البلاتين 0.1% إلى 978.60 دولار وكان قد سجل في وقت سابق أقل سعر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عند 959.93 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.1% إلى 2629.87 دولار.