الحديدة وصعدة والبيضاء.. نزيف مليشيات الحوثي في 3 محافظات

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي توجيه ضربات موجعة للمليشيات الحوثية في 3 محافظات خلال الساعات الماضية .

وقالت القوات المشتركة، إنها رصدت تحركات تشكل خرقا لاتفاق ستوكهولم، حيث عاودت المليشيات محاولاتها البائسة لاستحداث تحصينات والتمركز فيها في جبهة شارع صنعاء داخل مركز محافظة الحديدة.



وجاءت تحركات المليشيات الحوثية تزامنا مع محاولة مماثلة شمال غرب مدينة حيس جنوب المحافظة باءت جميعها بالفشل وتكبدت خسائر بشرية في صفوفها.

وأفادت القوات المشتركة، أن وحداتها المرابطة في الجبهتين وجهت ضربات مركزة على الأهداف المرصودة موقعة قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وأجبرت البقية على الفرار.

وأكدت القوات أنها تمسك بزمام السيطرة في خطوط التماس داخل مدينة الحديدة، وفي كافة جبهات الساحل الغربي، ولن تحقق المليشيات التابعة لإيران أي هدف.

وفي محافظة صعده، كسر الجيش الوطني اليوم بمساندة مدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية هجوما لمليشيات الحوثي الانقلابية على منطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي، لوكالة سبأ، أن الجيش الوطني أحبط هجوما لمجموعات متسللة من مليشيا الحوثي الإرهابية، على مواقع الجيش الوطني في "قرية المجدعة" بمديرية الظاهر، وتمكن من قتل وجرح عدد من مسلحي المليشيا وفرار ما تبقى منهم.

وتابع أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات الميليشيا ودمرت آليات عسكرية كانت في طريقها لإسناد المجموعات المهاجمة.

وفي محافظة البيضاء نفذ أفراد الجيش كمين لأحد أطقم مليشيات ‎الحوثي في جبهة الحازمية، أسفر عن إحراق الطقم وقتل من كانوا على متنه في الطريق الرابط بين مواقع شوكان والمدلوك.